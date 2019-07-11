Рада заслухає представницю Нацради з питань телебачення

«Хочу зачитати звернення, яке було від «Блоку Петра Порошенка», щоб відповідно до Регламенту Верховної Ради, я поставив на голосування пропозицію щодо необхідності присутності сьогодні на пленарному засіданні Верховної Ради для заслуховування керівництва Нацради з питань телебачення і радіомовлення. Прошу запросити сьогодні, після обіду, Фещук Уляну Юріївну (заступницю голови Нацради - ред.). Це була загальна вимога - почути про ситуацію в нашому теле- і радіопросторі. 207 голосів, нам достатньо 150, тому рішення прийнято», - зазначив Парубій.

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Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада сьогодні ухвалила в другому читанні Виборчий кодекс.