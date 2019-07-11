Законопроєкт про статус військовополонених пройшов перше читання

Раді вдалося прийняти законопроєкт у першому читанні не з першого разу. Парламентарії близько десяти разів поверталися до голосування.

Основною метою законопроєкту є визначення основних засад державної політики у сфері визначення правового статусу особи, яка незаконно позбавлена волі незаконними збройними формуваннями або правоохоронними органами іноземної держави, заручник, або незаконно засуджена з 20 лютого 2014 року, забезпечення її соціальних гарантій і первинних матеріальних потреб.

Законопроєктом передбачається закріпити статус військовополонених і цивільних заручників у розумінні міжнародного гуманітарного права шляхом утворення нового закону.

Проєкт закону містить норми щодо соціально-правових гарантій для таких осіб, як медико-психологічна підтримка, забезпечення тимчасовим спеціальним житлом, право на відстрочку платежів за кредитними зобов'язаннями, грошова компенсація за кожен місяць перебування в полоні.

Читайте також: Рада ухвалила Виборчий кодекс з відкритими списками

Результатом ухвалення цього законопроєкту стане встановлення правового статусу і соціальних гарантій особам, які незаконно позбавлені волі незаконними збройними формуваннями або правоохоронними органами іноземної держави і потребують державної допомоги.

Як повідомляв Укрінформ, 13 травня родичі українських заручників і правозахисники проводили під будівлею Верховної Ради акцію "Депутати зливають в унітаз обіцянки підтримати заручників Кремля". Учасники акції протестували проти законопроєкту №8337 "Про внесення змін до закону України "Про боротьбу з тероризмом" (щодо основ соціального захисту заручників)", який був внесений до порядку денного роботи парламенту на 13-17 травня.

Активісти стверджували, що законопроєкт №8337 тільки імітує захист заручників Кремля, але насправді не захищає ані політв’язнів, ані військових чи цивільних заручників, ані їхні родини.