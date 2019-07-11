Законопроєкт про статус військовополонених пройшов перше читання

Законопроєкт про статус військовополонених пройшов перше читання

Укрінформ
Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт №8205 “Про правовий статус і соціальні гарантії осіб, які незаконно позбавлені волі, заручники, або засуджені на тимчасово окупованих територіях України та за її межами”.

За ухвалення відповідного рішення проголосували 235 народних депутатів при мінімально необхідних 226-ти, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Раді вдалося прийняти законопроєкт у першому читанні не з першого разу. Парламентарії близько десяти разів поверталися до голосування.

Основною метою законопроєкту є визначення основних засад державної політики у сфері визначення правового статусу особи, яка незаконно позбавлена волі незаконними збройними формуваннями або правоохоронними органами іноземної держави, заручник, або незаконно засуджена з 20 лютого 2014 року, забезпечення її соціальних гарантій і первинних матеріальних потреб.

Законопроєктом передбачається закріпити статус військовополонених і цивільних заручників у розумінні міжнародного гуманітарного права шляхом утворення нового закону.

Проєкт закону містить норми щодо соціально-правових гарантій для таких осіб, як медико-психологічна підтримка, забезпечення тимчасовим спеціальним житлом, право на відстрочку платежів за кредитними зобов'язаннями, грошова компенсація за кожен місяць перебування в полоні.

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Результатом ухвалення цього законопроєкту стане встановлення правового статусу і соціальних гарантій особам, які незаконно позбавлені волі незаконними збройними формуваннями або правоохоронними органами іноземної держави і потребують державної допомоги.

Як повідомляв Укрінформ, 13 травня родичі українських заручників і правозахисники проводили під будівлею Верховної Ради акцію "Депутати зливають в унітаз обіцянки підтримати заручників Кремля". Учасники акції протестували проти законопроєкту №8337 "Про внесення змін до закону України "Про боротьбу з тероризмом" (щодо основ соціального захисту заручників)", який був внесений до порядку денного роботи парламенту на 13-17 травня.

Активісти стверджували, що законопроєкт №8337 тільки імітує захист заручників Кремля, але насправді не захищає ані політв’язнів, ані військових чи цивільних заручників, ані їхні родини.

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