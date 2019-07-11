Міністр енергетики США: Розмова з Данилюком була продуктивною

Міністр енергетики США Рік Перрі позитивно оцінив переговори американської адміністрації із секретарем РНБО України Олександром Данилюком у Вашингтоні, назвавши розмову "продуктивною".

Про це високопоставлений чиновник США повідомив у середу на власній сторінці у мережі Facebook.

"Сьогодні в Білому домі відбулася продуктивна дискусія за участю посла Болтона, посла Сондландома, посла Волкера й секретаря Ради національної безпеки й оборони України Олександра Данилюка про можливості для посилення співпраці з Україною у сфері енергетичної безпеки з адміністрацією президента Зеленського",- зауважив глава міненерго Сполучених Штатів.

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Як повідомляв Укрінформ, секретар РНБО України Олександр Данилюк у середу розпочав візит до США, який має на меті зустрічі з високопоставленими представниками адміністрації й уряду США, а також військовим керівництвом. Крім того, український представник обговорює питання підготовки запланованого візиту Президента України до США.