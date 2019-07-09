Данилюк обговорив з делегацією НАТО євроінтеграцію України

"Сторони обговорили перспективи євроатлантичної інтеграції України, виконані завдання в рамках річної програми Україна-НАТО та стратегічні плани", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Вінніков був поінформований про пріоритетні напрями роботи РНБО, серед яких, зокрема, кібербезпека та реформа оборонно-промислового комплексу, а також позитивно оцінив початок роботи над Стратегією національної безпеки України.

У ході зустрічі Данилюк зазначив, що для реалізації визначених планів першочерговим завданням є реформування законодавства у цих сферах, над удосконаленням якого зараз працює РНБО України.

Водночас голова Представництва НАТО зауважив, що реформування сектору безпеки позитивно вплине на процес євроатлантичної інтеграції України та запевнив у підтримці НАТО у впровадженні реформ.

Фото: www.rnbo.gov.ua