Законопроект про "дематюкацію" повернули Богомолець на доопрацювання

Комітет з питань свободи слова та інформаційної політики повернув на доопрацювання законопроект про "дематюкацію" його автору - голові Комітету з питань охорони здоров’я Ользі Богомолець.

Також Ользі Черваковій, першому заступнику голови Комітету з питань свободи слова та інформполітики, на доопрацювання повернуто альтернативний проект. Таке рішення профільний комітет ухвалив під час засідання 10 липня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

З пропозицією відправили законопроєкт на доопрацювання, щоб врахувати в ньому зауваження головного науково-юридичного управління до комітету звернулася Богомолець.

Також, політик зауважила, що здивована ажіотажем навколо своєї законодавчої ініціативи та вважає, що зміст законопроекту був викривлений у ЗМІ. Богомолець підкреслила, що у документі йдеться не "не про фізичних осіб у громадських місцях, як в чинному законодавстві, а про публічних осіб". Також встановлюється відповідальність за поширення "лихослів’я" керівників друкованих ЗМІ та власників доменів, якщо йдеться про ЗМІ і інтернеті.

За словами Богомолець, якщо фізичних осіб пропонується карати збільшеними штрафами від 680 до 1200 гривень, то для публічних осіб передбачається його збільшення від 1200 до 1700 гривень, а для ЗМІ, які ретранслюють лайку, штраф становитиме 10% від ліцензійного збору.

Окрім того, вона розкритикувала й рекомендації Міністерства охорони здоров’я щодо певної користі від лайки, заявивши, що якби "матюки були лікувальними засобами, то були би вже сертифіковані та прописувались би в рецептах, скільки разів потрібно матюкнутися, щоб не було ангіни або простатиту".

Окрім того Богомолець уточнила, що до моніторингу лихослів’я не залучатимуться правоохоронні органи, а він здійснюватиметься лише цифровим шляхом.

У відповідь на зауваження Червакової, що стаття 173 про адміністративні правопорушення уже передбачає покарання для всіх громадян за використання нецензурної лексики, Богомолець зазначила, що ретельно вивчала чинне законодавство і знайшовши там прогалини, вирішила зареєструвати власний законопроєкт.

Як повідомлялося, 2 липня у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт "Про протидію лихослів'ю", або про дематюкацію мови. Документ передбачає встановлення штрафів за нецензурну лайку в публічних виступах, матеріалах в інтернеті та в ефірі телебачення.

Згодом спікер ВР Андрій Парубій заявив, що парламент цієї каденції очевидно не встигає розглянути законопроєкт.