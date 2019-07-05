Нинішня Рада не зможе розглянути законопроєкт про "дематюкацію" - Парубій

"Я передав цей законопроєкт на розгляд профільного комітету - буду чекати профільної оцінки... Звичайно, він має розглядатися, як і будь-який законопроєкт, через комітет. Можна мати своє ставлення до будь-яких законопроєкт. Можу сказати, що очевидно цей законопроєкт не може бути розглянутий у цій каденції, на цій сесії Верховної Ради України", - зазначив Парубій.

На запитання, чи доводиться йому самому в повсякденному житті послуговуватися ненормативною лексикою, спікер відповів, що вживає лайку "в м'якій формі" винятково в екстремальних ситуаціях.

"Стосовно мене, то присутні можуть підтвердити, що лайливих слів від мене ніколи не чули. Якщо чули, то в максимально екстремальних ситуаціях, і це не лайливі слова, а в досить у м'якій формі, коли на Майдані могли бути якісь екстремальні ситуації", - уточнив він.

Як повідомлялося, 2 липня у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт "Про протидію лихослів'ю", або про "дематюкацію" мови. Документ передбачає встановлення штрафів за нецензурну лайку в публічних виступах, матеріалах в інтернеті та в ефірі телебачення.

Профільний комітет має розглянути документ 10 липня.