Київський Саміт Україна-ЄС обидві сторони визнали успішним – бельгійське видання

Саміт Україна-ЄС, який відбувся 8 липня у Києві, обидві сторони назвали успішним. Він завершився спільною заявою, в якій Євросоюз і Україна висловили спільну відданість до подальшого зміцнення політичних та економічних зв’язків.

Саме так на Київський саміт відреагувало бельгійське видання Brussels Times.

«Результат саміту був передбачуваним», сказав виданню Джон Лоф, асоційований співробітник Українського форуму в рамках Лондонського Chatham House, - «ЄС залишається відданим підтримці України і сподівається, що президентство Зеленського може просунути вперед порядок денний реформ, особливо в сфері боротьби з корупцією», - зазначив експерт.

«Парламентські вибори в Україні відбудуться 21 липня. До їх завершення, і до формування нового уряду, дуже важко сказати, чи зможе Зеленський трансформувати свою вражаючу риторику у реальність», - додав він.

У спільній заяві ЄС визнав «суттєвий прогрес» України у реформах, зокрема, у таких сферах як охорона здоров’я, децентралізація, пенсійна реформа, реформа державного управління та державних замовлень. ЄС та Україна погодилися з необхідністю прискорення таких зусиль, зокрема, у боротьбі з корупцією.

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Сторони в черговий раз наголосили на «рішучому засудженні очевидного порушення суверенітету та територіальної цілісності України актами агресії з боку російських збройних сил з лютого 2014 року». Бельгійське видання нагадало, що лише декілька днів тому ЄС одноголосно продовжив економічні санкції проти Росії на наступні шість місяців. «Ці санкції залишатимуться в силі до повного виконання Мінських домовленостей», - наголошують автори публікації.

Видання звертає увагу на те, що Україна і ЄС наголосили на намірі притягнути до відповідальності винних у збитті рейсу МН-17, яке 5 років тому забрало життя 298 людей, закликали Росію визнати свою відповідальність та повністю працювати зі слідством.

Журналісти зазначили, що перед початком саміту президенти Дональд Туск та Володимир Зеленський разом відвідали Станицю Луганську, пункт пропуску на неконтрольовану урядом України територію. «Я був свідком критичної ситуації, в якій живуть уражені конфліктом люди. ЄС готовий підтримати відновлення, як тільки Мінські угоди будуть виконані», - нагадує видання слова президента Європейської Ради.