Євросоюз призначив нового керівника делегації ЄС в Україні

Євросоюз призначив нового керівника делегації ЄС в Україні

Укрінформ
Високий представник ЄС Федеріка Могеріні оголосила у вівторок про призначення 43 нових голів делегацій ЄС у третіх країнах в рамках ротації 2019 року, які формально стануть до виконання обов’язків після погодження з країнами призначення.

Зокрема, призначення в Україну отримав представник Естонії.

Відповідне повідомлення міститься на сайті Служби зовнішніх дій ЄС.

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"…Марті Маасікас (Matti MAASIKAS) був призначений керівником делегації ЄС в Україні. Зараз він є підсекретарем із відносин з ЄС у Міністерстві закордонних справ Естонії», - йдеться у документі.

Фото: The European Union

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