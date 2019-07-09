Євросоюз призначив нового керівника делегації ЄС в Україні

Високий представник ЄС Федеріка Могеріні оголосила у вівторок про призначення 43 нових голів делегацій ЄС у третіх країнах в рамках ротації 2019 року, які формально стануть до виконання обов’язків після погодження з країнами призначення.

Зокрема, призначення в Україну отримав представник Естонії. Відповідне повідомлення міститься на сайті Служби зовнішніх дій ЄС. Читайте також: ЄС готовий виділити Україні €500 мільйонів у разі виконання низки умов "…Марті Маасікас (Matti MAASIKAS) був призначений керівником делегації ЄС в Україні. Зараз він є підсекретарем із відносин з ЄС у Міністерстві закордонних справ Естонії», - йдеться у документі. Фото: The European Union