Ірина Геращенко: ідея телемосту з'явилася через відчуття слабкості нової влади

Перший заступник голови ВР Ірина Геращенко вважає, що ідея проведення телемосту між телеканалом NewsOne і кремлівським рупором "Росія 24" з'явилась через відчуття слабкості нової влади.

Таку думку вона висловила у програмі "Свобода слова" на ICTV, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"При попередньому президентові ніяких мостів "Давай поворим" не могло бути апріорі. І те, що зараз реванш піднімає голову, є свідченням того, що можна собі це дозволити через певну слабкість нинішньої владної команди", - сказала Геращенко.

У зв'язку з цим вона закликала українських політиків, які справді вболівають за країну, припинити ходити на ефіри на телеканали "112 Україна" та NewsOne.

Окрім цього, Геращенко заявила, що попередня влада усвідомлює, що через свої помилки і прорахунки допустила спроби антиукраїнського реваншу. Однак, на відміну від інших політичних сил, її команда визнає свої помилки і готова працювати над їх виправленням.

"Справді в нас були комунікаційні та кадрові помилки, тому ключовою позицією ми визначили для себе кадрове оновлення", - наголосила Геращенко.

Як повідомляв Укрінформ, російський журналіст Дмитро Кисельов анонсував на 12 липня телеміст під назвою "Треба поговорити" між українським телеканалом NewsOne і російським "Росія 24".

Голова ВР Андрій Парубій закликав Нацраду з питань телебачення і радіомовлення терміново провести засідання і розглянути питання про позбавлення ліцензії телеканалу NewsOne.

В. о. глави СБУ Іван Баканов запропонував президенту Володимиру Зеленському невідкладно скликати позачергове засідання РНБО.

Президент України назвав анонсований телеміст дешевим, але небезпечним піар-ходом перед виборами.

Генеральна прокуратура зареєструвала провадження стосовно запланованого телемосту за статтею "Закінчений замах на державну зраду". Розслідування доручено СБУ.

Згодом телеканал NewsОne заявив, що скасовує проведення телемосту.

За даними сайту "Ефірне телебачення та радіомовлення в Україні", кінцевим власником ТОВ "Новини 24 години" (супутниково-кабельного телеканалу новин NewsOne) з жовтня 2018 року є соратник Віктора Медведчука - народний депутат від "Опозиційного блоку" Тарас Козак, якому також належать канали "112 Україна" і ZIK.

У СБУ зазначили, що телеканали NewsOne і "112 Україна" включені до списку санкцій Постановою Верховної Ради №2589-VIII від 04.10.2018.