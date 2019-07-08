Зустріч Зеленського і Трампа може відбутися у серпні-вересні - Чалий
Про це заявив Надзвичайний і Повноважний Посол України у США Валерій Чалий в ефірі Голосу Америки, передає власний кореспондент Укрінформу.
«Ми працюємо над цим. Цього тижня, ви побачите, приїдуть (до Вашингтона - ред.) представники президента Зеленського, і ми спільно будемо тут працювати, аби визначити і дату візиту, і наповнити його змістом. Я думаю, це питання наступних місяців», - розповів дипломат. На запитання журналістки він додав, що «у серпні-вересні візит має бути повністю підготовлений».
Чалий рішуче спростував припущення, які лунали останнім часом в Україні: мовляв, США чекають, а президент «не їде, бо не може знайти часу».
«Ні президенту Зеленському, ні Україні, ні Сполученим Штатам не потрібна картинка, просто картинка двох президентів. Вони між собою знайдуть хімію. Вони вже у телефонних розмовах між собою знайшли цю хімію стосунків. Інша річ - який буде зміст», - заявив посол.
Дипломат додав, що в посольстві України провадиться інтенсивна робота з підготовки змісту зустрічі двох президентів.