Баканов у США обговорив підготовку зустрічі Зеленського із Трампом

«Україна розраховує на безперервний та більш інтенсивний діалог з представниками Білого дому та Державного департаменту США», – наголосив Баканов під час бесіди зі спеціальним помічником Президента США з питань Європи пані Фіоною Гіл.

У ході розмови Баканов і Гіл обговорювали практичні кроки стратегічного партнерства між двома державами.

Також повідомляється, що особливу увагу приділено підготовці візиту до Вашингтону Президента України Володимира Зеленського, який незабаром має відбутися на запрошення Президента США Дональда Трампа. У цьому контексті Баканов довів до американської сторони ряд стратегічних послань глави Української держави. Зокрема, під час зустрічі з заступником помічника Державного секретаря США з питань Європи та Євразії Джорджем Кентом було підтверджено незмінність зовнішньополітичного курсу України, поглиблення євроатлантичної інтеграції нашої держави. Також Баканов наголосив на відданості нової команди у Києві курсу політичних та економічних реформ, що наближають Україну до кращих європейських стандартів.

Сторони приділили особливу увагу розвитку співпраці у військово-технічній та енергетичній сферах. Наголошено на важливості послідовної підтримки з боку Конгресу Сполучених Штатів євроатлантичного курсу України.

Член Палати представників, співголова Українського Конгресу пані Марсія Каптур під час зустрічі з Бакановим наголосила на підтримці України з боку американських законодавців у контексті подальшого поглиблення безпекового співробітництва між двома країнами.

У ході зустрічей т.в.о голови СБУ подякував американським службовцям за багаторічну незмінну та системну підтримку нашої держави, тверду позицію щодо територіальної цілісності України.

Як повідомлялося, 13 червня в кулуарах "Українських днів" у Конгресі США посол України в Вашингтоні Валерій Чалий зауважив, що візит Президента України до США на запрошення Трампа можливий після дострокових парламентських виборів в Україні, які мають відбутися 21 липня. Він також зауважив, що Посольство України в США працює разом з МЗС України й Адміністрацією Президента над підготовкою "змістовного візиту до Сполучених штатів".

Фото: СБУ