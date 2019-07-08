Данилюк: NewsOne скасував "телеміст", але це не кінець інформвійни

Рада національної безпеки та оборони провела нараду щодо інформаційної безпеки країни. Скасування скандального "телемосту" - не кінець інформаційної війни.

Про це повідомив секретар РНБО Олександр Данилюк у Facebook.

"Щойно за дорученням Президента провів нараду щодо інформаційної безпеки.

Державні органи, зокрема СБУ та Національна поліція, отримали низку відповідних доручень, зокрема щодо захисту інформаційного простору.

Додаткові деталі не можемо надати через таємність", - написав Данилюк.

До цього він додав, що хоча NewsOne скасував "телеміст", але це не кінець інформаційної війни. "Тому і наша робота продовжується", - наголосив Данилюк.

Як повідомляв Укрінформ, російський журналіст Дмитро Кисельов анонсував на 12 липня телеміст під назвою "Треба поговорити" українського телеканалу NewsOne і російського "Росія 24". Ведучими від NewsOne мали стати Василь Голованов і Олена Кирик, а з боку "Росія 24" - Марія Сіттель і Андрій Малахов.

Голова Верховної Ради Андрій Парубій закликав Нацраду з питань телебачення і радіомовлення терміново провести засідання, на якому розглянути питання про позбавлення ліцензії телеканалу NewsOne. Нацрада, у свою чергу, повідомила про проведення позачергового засідання 9 липня.

В.о. глави СБУ Іван Баканов запропонував Президенту Володимиру Зеленському та голові Ради нацбезпеки і оборони невідкладно скликати позачергове засідання РНБО.

Зеленський назвав анонсований телеміст дешевим, але небезпечним піар-ходом перед виборами.

Генеральна прокуратура України зареєструвала провадження стосовно запланованого телемосту між українським та одним з російських телеканалів за статтею "закінчений замах на державну зраду". Розслідування доручено слідчим Служби безпеки України.

Згодом телеканал NewsОne заявив, що скасовує проведення телемосту.

За даними сайту "Ефірне телебачення та радіомовлення в Україні", кінцевим власником ТОВ "Новини 24 години" (супутниково-кабельного телеканалу новин NewsOne), з жовтня 2018 року є соратник Віктора Медведчука - народний депутат від "Опозиційного блоку" Тарас Козак, якому також належать канали "112 Україна" і ZIK.

У СБУ зазначили, що телеканали NewsOne і "112 Україна" включені до списку санкцій Постановою Верховної Ради України від 04.10.2018 №2589-VIII.