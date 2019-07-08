Відносини між ЄС і Україною зараз найкращі за всю історію – Юнкер

На поточному етапі стосунки між Євросоюзом і Україною є найкращими за всю історію двосторонніх відносин. Після Революції Гідності у 2014 року у цих відносинах вдалося зробити більше, ніж за попередні два десятиліття.

Про це у понеділок у Києві під час прес-конференції за підсумками саміту Україна-ЄС заявив Президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Новий президент пан Зеленський розпочав свій термін у часи, коли відносини між Україною і Європейським Союзом є найкращими, ніж будь-коли. Я говорю це як людина, яка була до цього залучена від самого початку. Мені довелося бути співголовою першого саміту між Україною і Європейським Союзом 15 вересня 1997 року. Зараз ми маємо разом вже 21 саміт. Це ваш перший, і наш останній саміт, і ми можемо пишатися результатом», - сказав Юнкер, звертаючись до Зеленського.

Він зауважив, що сторони досягли великого прогресу, особливо протягом останніх років, після Революції Гідності, відколи було зроблено більше, ніж за два десятиліття перед цим.

«Завдяки великій самопожертві, яка була зроблена великим українським народом, ми пройшли тривалий шлях. Зараз можемо говорити, що ми підтримували кожен крок на цьому шляху. Наше партнерство побудовано на солідарності та дружбі. Саме тому ми підтримали цю солідарність конкретною підтримкою, зокрема, на адресу регіону Азовського моря, який важко вражений конфліктом і, де-факто, неприйнятною поведінкою Росії», - наголосив Президент Єврокомісії.

Юнкер нагадав, що під час київського саміту Європейська Комісія представила пакет підтримки на адресу регіону Азовського моря, який включає заходи з відновлення інфраструктури навколо Маріуполя, додаткове фінансування для малих та середніх підприємств. За його словами, триває також підготовча робота, яка має прокласти шлях для виділення кредитів на розвиток регіону від європейських фінансових інституцій на суму 450 мільйонів євро.

«Ми сьогодні мали можливість спостерігати за підписанням нових угод з реалізації проектів на загальну суму 119 мільйонів євро, які мають прискорити зусилля України з реформування та продовження процесу децентралізації, у боротьбі з корупцією, та у підтримці громадянського суспільства», - додав Президент Єврокомісії.

Як повідомляв Укрінформ, сьогодні у Києві проходить 21-й саміт Україна-ЄС.

Від ЄС у Києві присутні президенти Європейської ради Дональд Туск і Єврокомісії Жан-Клод Юнкер, єврокомісар з політики сусідства та переговорів про розширення Йоганнес Хан.

Раніше Зеленський під спільної зустрічі з президентами Європейської Ради та Єврокомісії висловив сподівання, що Україні може не знадобитися проведення 22-го саміту з Європейським Союзом, бо наша держава вже стане невід’ємною частиною Європи.