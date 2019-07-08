Повернути мир в Україну можна лише завдяки дипломатії - Президент

“Якщо у когось раптом виникнуть сумнівні питання чи в цілому сумніви щодо продовження санкцій, усіх я особисто запрошую на Донбас подивитися, скільки лиха нам принесла ця війна. І цю війну ми дійсно хочемо зупинити і хочемо повернути мир в Україну. Але це можливо зробити єдиною зброєю — дипломатією”, - підкреслив Зеленський.

Водночас він розповів, що європейські партнери сьогодні запевнили його, що їх позиція стосовно РФ залишається чіткою та незмінною.

“Секторальні та кримські санкції будуть продовжені на наступні 12 та 6 місяців відповідно”, - зазначив президент.

Він наголосив, що санкційна політика — це останній “цивілізований інструмент” для настання миру в Україні.

“Вона (санкційна політика — ред.) має продовжитися до повного виконання Мінських домовленостей, відновлення суверенітету України та територіальної цілісності”, - додав глава держави.

Як повідомляв Укрінформ, сьогодні у Києві проходить 21-й саміт Україна-ЄС.

Від ЄС у Києві присутні президенти Європейської ради Дональд Туск і Єврокомісії Жан-Клод Юнкер, єврокомісар з політики сусідства та переговорів про розширення Йоганнес Ган.

Раніше Зеленський під спільної зустрічі з президентами Європейської Ради Дональдом Туском та Європейської Комісії Жан-Клодом Юнкером та представниками ЗМІ висловив сподівання, що Україні може не знадобитися проведення 22-го саміту з Європейським Союзом, бо наша держава вже стане невід’ємною частиною Європи.