Звільнення полонених зривається через розбіжності у списках сторін - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що проблема з обміном полоненими у тому, що списки, які подає офіційний Київ, не збігаються з даними окупантів.

Про це він сказав у коментарі представникам ЗМІ в рамках саміту Україна-ЄС, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Ведеться у Мінську також питання про обмін військовими полоненими. Ви знаєте, в чому там проблема. Якщо не знаєте, то поки що проблема в тому, що списки обох сторін не співпадають. Нам показують списки, де наших людей менше, ніж ми знаємо, що вони там знаходяться в полоні”, - пояснив Зеленський.

Він також додав, що вірить у те, що “ми знайдемо вихід із цієї ситуації і найближчим часом просунемося і в питанні обміну військовими полоненими”.

Як повідомляв Укрінформ, у понеділок у Києві проходить 21-й саміт Україна-ЄС. Від ЄС у Києві присутні президенти Європейської ради Дональд Туск і Єврокомісії Жан-Клод Юнкер, єврокомісар з політики сусідства та переговорів про розширення Йоганнес Хан.

Раніше екс-учасник ТКГ з мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях Євген Марчук заявляв, що Україна за участю ОБСЄ і Міжнародного Червоного хреста передала окупантам детальний список на 107 людей, про яких точно відомо, що вони живі. Але через певний час окупанти відповіли, що встановили тільки 27 осіб. Про інших 80 - що нічого не знають, і їх не знайшли.