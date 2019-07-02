Зеленський впевнений, що миру на Донбасі можна досягти політико-дипломатичним шляхом

Президент Володимир Зеленський заявив, що досягти прогресу у встановленні миру на сході України можливо тільки політико-дипломатичним шляхом.

Про це він він зазначив під час спільної прес-конференції з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо в Торонто, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Настання миру в Україні було першим з питань, які ми обговорили з паном Трюдо. Упевнений, що ми досягнемо реального прогресу тільки політико-дипломатичним шляхом і врешті-решт змусимо Росію припинити ескалацію, встановити стале припинення вогню, забезпечити розведення сил та звільнення всіх наших українських полонених”, - сказав Зеленський.

За його словами, дієвим інструментом для цього є продовження санкційної політики.

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“Ми розуміємо, коли міжнародні партнери кажуть, що втрачають гроші, але, вибачте, ми втратили території та втрачаємо людей”, - підкреслив президент.

У цьому контексті він подякував канадському уряду, який, за його словами, розуміє таку позицію та консолідує міжнародну спільноту для підтримки України.

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський 1-3 липня перебуває з робочим візитом у Канаді, місті Торонто.