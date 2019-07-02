Канада та Україна підпишуть угоду про спільне кіновиробництво

Між Канадою та Україною сьогодні буде укладено Угоду про спільне кіновиробництво, яка суттєво полегшить українським митцям вихід на канадський ринок.

Про це кореспондентові Укрінформу розповів міністр культури України Євген Нищук.

“Ця угода - це вихід на західний ринок, безпосередня участь у Міжнародному кінофестивалі в Торонто, спільне виробництво як повного метра, так і телевізійних серіалів. Насправді, це дуже великий прорив для українського кіновиробництва, для української кіноіндустрії в цілому”, - сказав Нищук.

За його словами, робота над угодою тривала більш, ніж півтора року, адже в ній передбачені “дуже серйозні вимоги в плані того, що до підписання документу вже має бути конкретне співробітництво між нашими компаніями як державними, так і недержавними”. “Вже є зацікавленість у спільному виробництві на Одеській кіностудії, є декілька проєктів, які вже працюють з канадськими, і я сподіваюся, що це дасть нам можливість наблизитися до західного ринку і Голлівуду зокрема”, - зазначив міністр.

Він додав, що культурне співробітництво між Канадою та Україною вже досить активне. “Якраз з Канадою співробітництво у нас дуже потужне. Тут щороку відбуваються Дні українського кіно й гастролі багатьох наших митців”, - зауважив Нищук.

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Міністр додав, що в найближчому майбутньому канадці також будуть долучатися до перекладів українських письменників і авторів “як для Канади, так і для Західного світу загалом”.

Як повідомлялося, наразі в Канаді із офіційним візитом перебуває президент України Володимир Зеленський.