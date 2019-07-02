Канада та Україна підпишуть угоду про спільне кіновиробництво
Про це кореспондентові Укрінформу розповів міністр культури України Євген Нищук.
“Ця угода - це вихід на західний ринок, безпосередня участь у Міжнародному кінофестивалі в Торонто, спільне виробництво як повного метра, так і телевізійних серіалів. Насправді, це дуже великий прорив для українського кіновиробництва, для української кіноіндустрії в цілому”, - сказав Нищук.
За його словами, робота над угодою тривала більш, ніж півтора року, адже в ній передбачені “дуже серйозні вимоги в плані того, що до підписання документу вже має бути конкретне співробітництво між нашими компаніями як державними, так і недержавними”. “Вже є зацікавленість у спільному виробництві на Одеській кіностудії, є декілька проєктів, які вже працюють з канадськими, і я сподіваюся, що це дасть нам можливість наблизитися до західного ринку і Голлівуду зокрема”, - зазначив міністр.
Він додав, що культурне співробітництво між Канадою та Україною вже досить активне. “Якраз з Канадою співробітництво у нас дуже потужне. Тут щороку відбуваються Дні українського кіно й гастролі багатьох наших митців”, - зауважив Нищук.
Міністр додав, що в найближчому майбутньому канадці також будуть долучатися до перекладів українських письменників і авторів “як для Канади, так і для Західного світу загалом”.
Як повідомлялося, наразі в Канаді із офіційним візитом перебуває президент України Володимир Зеленський.