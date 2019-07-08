Дискусії щодо прохідного бар'єру в новому Виборчому кодексі ще тривають - спікер ВР

Cеред народних депутатів ще тривають дискусії щодо встановлення у Виборчому кодексі прохідного бар'єру, які мають подолати партії на парламентських виборах.

Про це заявив Голова Верховної Ради Андрій Парубій під час презентації проєкту Виборчого кодексу (№3112-1) в понеділок, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Є ще певні дискусії, які будуть тривати до останнього дня голосування. Зокрема, стосовно виборчого бар'єру. Тому що в першому читанні пропонується 4%, частина депутатів наполягає на тому, щоб залишилося 5%. Це буде, власне, предмет вже дискусій напередодні голосування. Напередодні остаточного голосування того довгого шляху, який ми пройшли", - зазначив Парубій.

Як повідомлялося, проєкт Виборчого кодексу, що передбачає запровадження пропорційної виборчої системи з відкритими партійними списками на виборах народних депутатів, а також зміну виборчої системи на місцевих виборах (№ 3112-1), ухвалений 7 листопада 2017 року у першому читанні.

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29 травня 2019 року профільний комітет ВР рекомендував парламенту розглянути проєкт Виборчого кодексу в другому читанні.

6 червня парламент розпочав розгляд проєкту Виборчого кодексу (№ 3112-1) в другому читанні.

Станом на 4 липня депутати вже розглянули 3640 поправок до Виборчого кодексу із 4568, що становить майже 80%.