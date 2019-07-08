Повернення Росії у ПАРЄ: Кулеба пропонує рішучі кроки і "тактику тисячі порізів"

Київ завершує розробку кроків у відповідь на повернення делегації Російської Федерації в Парламентську асамблею ради Європи.

Про це заявив посол України в Раді Європи Дмитро Кулеба в інтерв’ю “Лівому берегу”.

“Я пропоную всю нашу реакцію розділити на 2 елементи. Перший - це яскраві і рішучі кроки, які помітні публічно. Наприклад, відкликати запрошення спостерігачам моніторити наші вибори. Другий елемент – набір кроків, які я називаю "тактикою тисячі порізів": коли ми непомітно для загалу, для зовнішнього світу, але будемо робити маленькі порізи, завдаючи болю тим, хто завдав болю нам”, - зазначив він, відповідаючи на запитання, який арсенал заходів демонстрації невдоволення ситуації в ПАРЄ є ще в активі України.

Кулеба гарантував “особистим словом посла”, що це будуть кроки, які Рада Європи відчуватиме, і які матимуть вплив на тих, хто стояв за безумовним поверненням Росії.

“Ми зараз фіналізуємо набір таких кроків”, - додав дипломат.

Як повідомляв Укрінформ, 25 червня ПАРЄ ухвалила резолюцію, яка забезпечує безумовне повернення Росії до організації без виконання нею міжнародних зобов’язань.

Після цього українська делегація залишила засідання ПАРЄ. 1 липня Комітет Верховної Ради рекомендував парламенту призупинити участь постійної делегації України у роботі ПАРЄ.

2 липня Голова ВР Андрій Парубій відкликав запрошення для делегації Парламентської асамблеї Ради Європи здійснювати спостереження на дострокових парламентських виборах в Україні.

Делегація Парламентської асамблеї Ради Європи, яка 2 липня прилетіла до Києва, достроково завершила свій візит.

МЗС відкликало зі Страсбурга посла при Раді Європи Дмитра Кулебу для консультацій.