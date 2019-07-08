Британія приєдналася до протесту в ПАРЄ через повернення Росії – Ар’єв

Делегація Великої Британії підтримала ті країни, які заявили про демарш у Парламентській асамблеї Ради Європи через повернення повноважень делегації Російської Федерації.

Про це голова української делегації у ПАРЄ Володимир Ар’єв написав на своїй сторінці у Facebook.

"Поповнення. До спільної заяви за наслідками демаршу в ПАРЄ делегатів сімох країн, крім представників Швеції, приєднався голова делегації Великої Британії. Працюємо далі", - зазначив він.

Раніше повідомлялося, що представники Швеції в Парламентській асамблеї Ради Європи приєднались до заяви України, Польщі, Литви, Латвії, Словаччини, Естонії і Грузії, які влаштували демарш після повернення російської делегації в ПАРЄ.

26 червня 2019 року ПАРЄ відновила повноваження російської делегації у повному обсязі. Після цього українська делегація залишила засідання. Разом із делегацією України представники Польщі, Литви, Латвії, Словаччини, Естонії і Грузії заявили, що їдуть додому за консультаціями.

1 липня комітет Верховної Ради рекомендував парламенту призупинити участь постійної делегації України у роботі ПАРЄ до отримання висновків Венеційської комісії.

Водночас народний депутат, член української делегації в ПАРЄ Леонід Ємець заявив, що демарш України не означає, що вона не буде брати участь у сесіях ПАРЄ або взагалі залишить Раду Європи.