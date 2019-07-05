"ЄC" ініціювала петицію проти повернення Росії у ПАРЄ

Партія "Європейська солідарність" пропонує українцям підписати петицію із закликом до Парламентської асамблеї Ради Європи скасувати рішення про повернення делегації РФ у ПАРЄ.

Про це повідомляється на сайті політсили.

"Ми закликаємо високоповажних членів Парламентської асамблеї Ради Європи скасувати рішення Парламентської асамблеї щодо відновлення права голосу та участі для Російської Федерації", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, у "Європейській солідарності" вимагають не лише позбавити Росію права голосу в ПАРЄ, а й посилити санкції через невиконання Росією наказу Міжнародного трибуналу ООН з морського права щодо звільнення українських моряків та повернення трьох військових кораблів.

Крім того, автори петиції закликають не послаблювати тиску на Москву, доки всі в’язні Кремля не повернуться додому, в Україну.

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"Політичні санкції Ради Європи мають бути відновлені, допоки Російська Федерація не виконає 7 резолюцій, прийнятих Парламентською асамблеєю, а також не виконає зобов’язання щодо суверенітету і територіальної цілісності України. Скасування будь-яких санкцій проти Російської Федерації посилає вкрай негативний сигнал. Це є ознакою ослаблення міжнародної коаліції на підтримку України і ставить під сумнів інші санкції", - наголошується у документі.

Петиція доступна для підпису за посиланням.

Як повідомляв Укрінформ, 25 червня ПАРЄ ухвалила резолюцію, яка забезпечує безумовне повернення Росії до організації без виконання нею міжнародних зобов’язань.

Після цього українська делегація залишила засідання ПАРЄ. 1 липня Комітет Верховної Ради рекомендував парламенту призупинити участь постійної делегації України у роботі ПАРЄ.

2 липня Голова ВР Андрій Парубій відкликав запрошення для делегації Парламентської асамблеї Ради Європи здійснювати спостереження на дострокових парламентських виборах в Україні.

Делегація Парламентської асамблеї Ради Європи, яка 2 липня прилетіла до Києва, достроково завершила свій візит.