На Банковій скасували зустріч зі спостережною місією ПАРЄ

У передвиборчої делегації Парламентської асамблеї Ради Європи, яка напередодні достроково припинила свою роботу в Україні, була запланована зустріч з президентом України Володимиром Зеленським, проте її так і не відбулося.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Член делегації Марко Ніколіні на прохання ЄП підтвердив: "Було заплановано, що місія мала зустрітися з президентом, але цієї зустрічі не відбулося".

Як відомо, 2-3 липня, коли делегація перебувала у Києві, Зеленський перебував з візитом у Канаді.

Ніколіні не уточнив, чи пояснив офіс Зеленського причину, з якої зустріч не відбулася.

Минулого тижня Парламентська асамблея Ради Європи погодилася повернути росіян без жодних санкцій.

Після цього комітет Верховної Ради із закордонних справ рекомендував призупинити участь української делегації в сесії ПАРЄ до ухвалення рішення Венеціанської комісії щодо повноважень делегатів від Держдуми РФ, обраних за участю мешканців Криму.