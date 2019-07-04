Наступна Рада може змінити рішення про участь української делегації в ПАРЄ — Мін’юст

Новообраний парламент, який формуватиме склад української делегації для участі в Парламентській асамблеї Ради Європи, визначить, яким чином делегація братиме участь у роботі Асамблеї.

Про це в коментарі Укрінформу повідомив заступник міністра юстиції України з питань європейської інтеграції Сергій Петухов.

"Новий парламент може прийняти інше рішення, виходячи із обставин. Тобто, це рішення парламенту, який формує делегацію для участі в ПАРЄ і визначає, в якому обсязі вона бере участь у цій роботі", - відповів Петухов на запитання, чи означає, що рішення комітету ВР у закордонних справах щодо рекомендації парламенту призупинити участь української делегації в сесії ПАРЄ поширюватиметься і на наступний склад парламенту.

Водночас він додав, що питання призупинення участі української делегації в сесії ПАРЄ до рішення Венеційської комісії є політичним питанням.

"Є частина, обов’язкова для нас, яку ми взяли на себе, виходячи із членства, але є і та частина, де ми можемо приймати рішення стосовно обсягу нашої участі в роботі в органах ПАРЄ. Зараз вже відкликано запрошення моніторингової місії спостерігачів ПАРЄ на виборах. Це один із прикладів. Їх дуже багато, просто це не наша компетенція. Мають ухвалювати рішення або народні депутати, це стосується роботи ПАРЄ, або МЗС — взагалі стосовно співпраці з Радою Європи", - зазначив Петухов.

Як повідомлялося, Комітет Верховної Ради у закордонних справах рекомендував парламенту призупинити участь української делегації в сесії ПАРЄ до рішення Венеційської комісії.

За словами очільника української делегації в ПАРЄ Володимира Ар'єва, комітет вирішив рекомендувати відновити роботу лише після виконання Росією головних пунктів Резолюцій ПАРЄ, які є в повній компетенції Ради Європи як організації, яка відповідає за права людини, а саме - безумовне звільнення моряків і політв‘язнів, забезпечення прав кримських татар в анексованому Криму.

Як повідомляв Укрінформ, ПАРЄ ухвалила резолюцію, яка забезпечує безумовне повернення Росії до організації. Документ передбачає внесення зміни до регламенту ПАРЄ, що може ускладнити або заблокувати накладання санкцій на російську делегацію та забезпечити її повернення без виконання міжнародних зобов’язань.

Постійна делегація Верховної Ради у ПАРЄ заявила, що призупиняє роботу в літній сесії на знак протесту проти повернення російської делегації.