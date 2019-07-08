Зеленський внесе до ВР законопроєкт про люстрацію Президента і депутатів

Президент України Володимир Зеленський планує подати до Верховної Ради законопроєкт щодо розширення суб’єктів, які підлягають люстрації, включаючи до переліку Президента і народних депутатів.

Про це поінформував представник Президента у ВР Руслан Стефанчук під час засідання Погоджувальної ради у понеділок, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ще одна ініціатива Президента, яку ми доопрацьовуємо зараз… Багато хто говорить про те, що Президент якось противиться люстрації, - натомість ми будемо вносити законопроєкт про розширення суб’єктів, які підлягають люстрації, включаючи Президента, народних депутатів і усіх вищих, топових чинів, які існують в Україні", - зазначив Стефанчук.