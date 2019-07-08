Тимошенко та Гриценко - проти телемосту, що наче “ніж у спину”

Лідер партії ВО "Батьківщина" Юлія Тимошенко та очільник "Громадянської позиції" Анатолій Гриценко заявили, що проведення телемосту між українськими та російськими телеканалами наразі є неприпустимим.

Відповідні заяви політики оприлюднили на своїх сторінках у Facebook.

"Проведення телемосту між російським та українським телеканалами під час війни недопустимо. Я переконана, що "говорити треба" тоді, коли не будуть гинути люди, коли будуть виведені війська, коли буде відновлений кордон під контролем України. А в існуючих умовах телеміст - це інформаційна атака, складова гібридної війни проти України", - наголосила Тимошенко.

За її словами, "зараз - саме той час, коли мають негайно діяти Президент України, Рада нацбезпеки та оборони, Служба безпеки. Треба швидко і жорстко реагувати на спроби інформаційно атакувати Україну".

"Своє слово має негайно сказати Національна рада з питань телебачення і радіомовлення. І - журналісти каналу Newsone. Саме час дати собі відповідь на запитання, чи готові ви стати на захист України на своїй лінії фронту. Просто подумайте, як цей телеміст будуть дивитися наші воїни на передовій, матері та діти загиблих героїв, ветерани АТО, долі яких скалічені війною. Шукати шлях до переможного завершення цієї війни потрібно. Але не з ножем у спині", - підсумувала Тимошенко.

Водночас Гриценко поширив заяву партії "Громадянська позиція", у якій зазначається: "Телеміст з російським пропагандистським каналом, який щодня принижує український народ і Українську державу, паплюжить нашу історію, мову і культуру, який виправдовує російську агресію, анексію Криму і окупацію Донбасу, - ми вважаємо неприпустимим".

Як повідомлялося, російський журналіст Дмитро Кисельов у своїй програмі «Вести недели» анонсував, що 12 липня о 18:00 за московським часом (17:00 за Києвом) український телеканал NewsOne і російський «Россия 24» проведуть телеміст під назвою «Надо поговорить». Ведучими від NewsOne мають стати Василь Голованов та Олена Кирик, а з боку «Россия 24» - Марія Сіттель і Андрій Малахов. Орієнтована тривалість телемосту становитиме дві години.

За даними сайту «Ефірне телебачення і радіомовлення в Україні», кінцевим власником ТзОВ «Новини 24 години» (супутниково-кабельного телеканалу новин NewsOne), з жовтня 2018 року є соратник Віктора Медведчука – народний депутат від «Опозиційного блоку» Тарас Козак, якому також належать канали «112 Україна» та ZIK.

Ряд українських політичних сил розкритикували проведення телемосту, виступивши з відповідними заявами.

Зі свого боку, т.в.о голови СБУ Іван Баканов ініціює перед Президентом України та головою Ради нацбезпеки та оборони невідкладне скликання позачергового засідання РНБО у зв’язку з наміром телеканалу NewsOne провести спільний телеміст із російським телеканалом «Россия 24».