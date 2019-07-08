Соцмережі про телеміст із російським телеканалом: "Ау, СБУ?"

Соцмережі обговорюють скандальну заяву телеканалу "Росія24".

Ведучий програми "Вести недели" на російському пропагандистському каналі "Росія24" Дмитро Кісельов анонсував проведення телемосту "Треба поговорити", який заплановано на 12 липня і відбудеться спільно з українським телеканалом NewsOne.

Ну что, вот это и случилось. Российский пропагандистский канал «Россия 1» и украинский Newsone, который связывают с Виктором Медведчуком, анонсировали двусторонний телемост «Надо поговорить» на 12 июля.



Ведущими с российской стороны будут Андрей... https://t.co/ZaK3ysZzcb — Taras Berezovets (@TarasBerezovets) 7 липня 2019 р. Соцмережі почали бурхливу кампанію "проти".