Соцмережі про телеміст із російським телеканалом: "Ау, СБУ?"
Огляд
Укрінформ
Соцмережі обговорюють скандальну заяву телеканалу "Росія24".
Ведучий програми "Вести недели" на російському пропагандистському каналі "Росія24" Дмитро Кісельов анонсував проведення телемосту "Треба поговорити", який заплановано на 12 липня і відбудеться спільно з українським телеканалом NewsOne.
Ну что, вот это и случилось. Российский пропагандистский канал «Россия 1» и украинский Newsone, который связывают с Виктором Медведчуком, анонсировали двусторонний телемост «Надо поговорить» на 12 июля.— Taras Berezovets (@TarasBerezovets) 7 липня 2019 р.
Ведущими с российской стороны будут Андрей... https://t.co/ZaK3ysZzcb
Соцмережі почали бурхливу кампанію "проти".
Перший малюнок - Сергій Йолкін