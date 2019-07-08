Соцмережі про телеміст із російським телеканалом:

Соцмережі про телеміст із російським телеканалом: "Ау, СБУ?"

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Укрінформ
Соцмережі обговорюють скандальну заяву телеканалу "Росія24".

Ведучий програми "Вести недели" на російському пропагандистському каналі "Росія24" Дмитро Кісельов анонсував проведення телемосту "Треба поговорити", який заплановано на 12 липня і відбудеться спільно з українським телеканалом NewsOne.

Соцмережі почали бурхливу кампанію "проти".

 

Перший малюнок - Сергій Йолкін

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