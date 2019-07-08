На саміті Україна-ЄС планують підписати п’ять угод

У рамках нинішнього 21-го саміту Україна – Європейський Союз планується підписати п’ять угод.

Про це заявив Представника України при ЄС, посол України в Королівстві Бельгія Микола Точицький на брифінгу перед початком саміту, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Буде п’ять документів”, - сказав він, відповідаючи на запитання, скільки документів планується до підписання.

За його словами, буде підписано документ щодо технічного співробітництва у рамках виконання угоди про асоціацію України з ЄС та ще кілька угод в частині децентралізації та допомоги в боротьбі з корупцією.

Також дипломат розповів, що планується підписати документ про допомогу Приазов’ю. Він нагадав, що була створена в ЄС експерта група, яка проїхали від Маріуполя до Запоріжжя і запропонувала проект на суму 10 млн (євро — ред.) у частині інфраструктурних проектів, відкриття спеціального офісу ЄС в Маріуполі, “щоб здійснювати навчання у галузі децентралізації, бізнеспроєктів”.

Як повідомлялося, у понеділок, 8 липня, у Києві відбудеться 21-ий саміт Україна - Європейський Союз.

Українську сторону на саміті представлятиме Президент Володимир Зеленський. Від ЄС у Києві будуть присутні президенти Європейської ради Дональд Туск і Єврокомісії - Жан-Клод Юнкер.