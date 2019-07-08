Проєкт підсумкового документа саміту з ЄС враховує 99% побажань України — посол

Проєкт підсумкового документа 21 саміту Україна – Європейський Союз підготовлений, 99% побажань української сторони у ньому враховані.

Про це заявив представник України при ЄС, посол України в Королівстві Бельгія Микола Точицький на брифінгу перед початком саміту, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Готовий проєкт документа саміту. Ви розумієте, що проект документа - це проект трьох президентів, очевидно, що остаточне слово буде за ними. У цілому, привідкриваючи завісу, скажу, що, напевно, 99% побажань української сторони в документі було враховано”, - зазначив посол.

За його словами, серед врахованих побажань України ідеться і про територіальну цілісність, і про санкції проти Росії, включаючи також і можливі санкції через так звану “паспортизацію” на тимчасово окупованій території Донбасу.

Крім того, дипломат розповів, що на саміті обговорюватимуться питання щодо Приазов’я, що, на його думку, і є “тим елементом, який ще раз демонструє, що ЄС був і залишається з Україною”.

Точицький додав, що на саміті порушать тему розслідування справи МН17, діяльності Антикорупційного суду, функціонування електронних декларацій, а також щодо інтеграції України до цифрового, енергетичного ринків ЄС.

Як повідомлялося, у понеділок, 8 липня, у Києві відбудеться 21-ий саміт Україна - Європейський Союз.

Українську сторону на саміті представлятиме Президент Володимир Зеленський. Від ЄС у Києві будуть присутні президенти Європейської ради Дональд Туск і Єврокомісії - Жан-Клод Юнкер.