Сьогодні у Києві пройде саміт Україна-ЄС

У понеділок у Києві відбудеться саміт Україна - Європейський Союз.

Це вже буде 21 зустріч найвищого рівня між сторонами, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

Лідери підтвердять зміцнення політичного і економічного співробітництва між Україною і Євросоюзом.

Також будуть обговорені перспективи подальшої співпраці.

Українську сторону на саміті представлятиме Президент Володимир Зеленський. Від ЄС у Києві будуть присутні президенти Європейської ради Дональд Туск і Єврокомісії - Жан-Клод Юнкер.

Як наголошує сторона Євросоюзу, на зустрічі найвищого рівня буде підтверджена підтримка суверенітету і територіальної цілісності України, а також імплементація Мінських домовленостей.

«На попередньому засіданні Європейської ради лідери ЄС знову вирішили продовжити економічні санкції ЄС у відповідь на відсутність прогресу з боку Росії», - заявили у Євросоюзі

У порядку денному саміту – ситуація в Азовському морі. Лідери також засудять надання російського громадянства українцям на непідконтрольних територіях.

Україна і ЄС обговорять майбутні пріоритети у відносинах, включаючи імплементацію Угоди про асоціацію.

Буде розглянуто й питання прогресу українського порядку денного реформ. Особливо йдеться про боротьбу з корупцією та підтримку Євросоюзу в цьому процесі.

Окрім цього, на саміті підіб'ють підсумки реформ в енергетичному секторі, у державному управлінні, дотримання верховенства права.

Одним із пунктів порядку денного стане двостороння торгівля в контексті імплементації економічної частини Угоди про асоціацію щодо створення поглибленої і всеосяжної зони вільної торгівлі (ЗВТ).