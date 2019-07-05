Євросоюз готує відповідь на російську

Євросоюз готує відповідь на російську "паспортизацію" Донбасу

Укрінформ
Євросоюз засуджує дії Росії, які передбачають спрощений порядок надання російського громадянства українцям, які перебувають на непідконтрольних уряду України територіях, і готує відповідь на такі дії.

Про це у Брюсселі напередодні Київського саміту ЄС-Україна, який має відбутися 8 липня, заявив високопоставлений дипломат Євросоюзу.

Саме так він відповів на запитання кореспондента Укрінформу на те, чи стануть результатом формального засудження Євросоюзом «паспортних» ініціатив РФ конкретні дії з боку ЄС, адже проблема стосується не лише окупованих територій Донбасу і Криму, але й інших держав, які піддалися російській агресії, зокрема – Грузії і Молдови.

«Ми зважаємо на різні варіанти, і готові розглянути їх. Одним з варіантів, очевидно, буде невизнання таких російських паспортів. Це обговорення зараз триває у Генеральному директораті Єврокомісії із внутрішніх справ. Очевидно, що ми будемо обговорювати це питання з українськими партнерами в Києві. Ми подивимося що можемо зробити. Тож, реагування на ці дії (Росії) вже триває, воно опрацьовується», - зазначив представник ЄС.

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Як повідомлялося, президент РФ Володимир Путін підписав указ, згідно з яким на спрощений порядок отримання російського паспорта можуть претендувати жителі ОРДЛО, а також громадяни України, які в березні 2014 року проживали в Криму.

У МЗС України засудили це рішення Кремля.

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