Євросоюз готує відповідь на російську "паспортизацію" Донбасу

Євросоюз засуджує дії Росії, які передбачають спрощений порядок надання російського громадянства українцям, які перебувають на непідконтрольних уряду України територіях, і готує відповідь на такі дії.

Про це у Брюсселі напередодні Київського саміту ЄС-Україна, який має відбутися 8 липня, заявив високопоставлений дипломат Євросоюзу.

Саме так він відповів на запитання кореспондента Укрінформу на те, чи стануть результатом формального засудження Євросоюзом «паспортних» ініціатив РФ конкретні дії з боку ЄС, адже проблема стосується не лише окупованих територій Донбасу і Криму, але й інших держав, які піддалися російській агресії, зокрема – Грузії і Молдови.

«Ми зважаємо на різні варіанти, і готові розглянути їх. Одним з варіантів, очевидно, буде невизнання таких російських паспортів. Це обговорення зараз триває у Генеральному директораті Єврокомісії із внутрішніх справ. Очевидно, що ми будемо обговорювати це питання з українськими партнерами в Києві. Ми подивимося що можемо зробити. Тож, реагування на ці дії (Росії) вже триває, воно опрацьовується», - зазначив представник ЄС.

Як повідомлялося, президент РФ Володимир Путін підписав указ, згідно з яким на спрощений порядок отримання російського паспорта можуть претендувати жителі ОРДЛО, а також громадяни України, які в березні 2014 року проживали в Криму.

У МЗС України засудили це рішення Кремля.