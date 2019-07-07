Вакарчук: Це не телеміст, це телеміна і загроза національній безпеці

З країною-агресором треба розмовляти не за допомогою телемостів, а мовою санкцій.

Про це йдеться в оприлюдненій у Facebook заяві партії “Голос” із приводу “телемосту” між пропагандистськими каналами “Россия 24” та NewsOne.

“Проросійські політики в Україні за допомогою свого телеканалу вважають, що їм “треба поговорити» з Росією, організувавши так званий телеміст. Партія “Голос” переконана: з країною-агресором треба розмовляти не за допомогою телемостів, а мовою санкцій і шляхом злагоджених дій європейської та міжнародної спільноти”, - зазначається в заяві.

“Це не телеміст, а телеміна. Це – загроза для національної безпеки”, - сказав із цього приводу лідер партії “Голос” Святослав Вакарчук.

Як наголошується в заяві, інформаційна окупація України – така ж загрозлива перспектива, як і окупація територій.

“Голос” звертається до РНБО, СБУ та до Президента України із закликом дати належну правову та політичну оцінку таким діям власників каналу NewsOne та медіахолдингу “Новини”, спрямованим на підрив національного суверенітету України.

“Те, як зараз використовуються придбані проросійськими політиками телеканали, ще раз засвідчує: треба заборонити олігархам використовувати інформаційне мовлення у своїх пропагандистських цілях. Медіа потрібно гарантувати незалежність редакційної політики від власника”, - підкреслюється в заяві.

У партії “Голос” зазначають, що її представники не беруть участі у телепрограмах каналів, які належать до холдингу “Новини”, та каналів, які дотримуються антиукраїнських позицій. Однодумці Вакарчука закликають представників інших патріотичних сил теж відмовитися від такої участі.