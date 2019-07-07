Сюмар: Одні гинуть, відвойовуючи кожен метр своєї землі, інші – «телемости» будують

Українські політики різко коментують намір телеканалу NewsOne провести телеміст із рупором російськоїх пропаганди - каналом «Россия 24».

Перший заступник голови ВР Ірина Геращенко закликала державні органи негайно зреагувати на анонсований телеміст між телеканалами NewsOne і «Россия 24». Про це Геращенко написала у Facebook.

«Росія 24» – заборонений в Україні пропагандистський рупор. Це не телебачення. А інструмент інформаційної зброї проти України в кремлівській гібридній війні. Спроби провести телеміст з цим рупором ненависті до України – виклик, на який негайно має відреагувати Нацрада, СБУ, Міністерство інформації, Уряд і офіс президента. Свати-мєнти були першою ластівкою, тепер нам будуть втюхувати «Росію 24». Промовчимо?» – зазначила Геращенко.

На намір проведення цього телемосту відреагувала й голова комітету ВР з питань свободи слова та інформаційної політики Вікторія Сюмар.

«Телемости, діалоги – це все прекрасно. Але лише тоді, коли Росія піде з українського Донбасу і Криму. Все решта – зрада. Крапка. Одні гинуть, відвойовуючи кожен метр своєї землі. Інші – «телемости» будують. «Бенкети під час війни» – можуть закінчитися проблемами зі шлунком. Бо це – не всеядство. Це отрута», – зауважила депутат у своєму дописі.

На запит Укрінформу в Нацраді повідомили, що офіційна позиція регулятора з цього приводу буде озвучена 8 липня.

Як повідомлялося, російський журналіст Дмитро Кисельов у своїй програмі «Вести недели» анонсував, що 12 липня о 18:00 за московським часом (17:00 за Києвом) український телеканал NewsOne і російський «Россия 24» проведуть телеміст під назвою «Надо поговорить», назвавши його «унікальним міжнародним проектом». Ведучими від NewsOne мають стати Василь Голованов та Олена Кирик, а з боку «Россия 24» - Марія Сіттель і Андрій Малахов. Орієнтована тривалість телемосту становитиме дві години.

За даними сайту «Ефірне телебачення і радіомовлення в Україні», кінцевим власником ТзОВ „Новини 24 години” (супутниково-кабельного телеканалу новин NewsOne), з жовтня 2018 року є соратник Віктора Медведчука – народний депутат від "Опозиційного блоку" Тараса Козак, якому також належать канали «112 Україна» та ZIK.