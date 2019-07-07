Прем’єр Молдови зустрінеться із Зеленським та Гройсманом

Прем'єр-міністр Молдови Мая Санду 11 липня з офіційним візитом відвідає Україну.

Про це вона написала у Facebook.

"Мій офіційний візит до Києва як прем'єр-міністра відбудеться 11 липня. Я дякую президентові Володимиру Зеленському за запрошення і готовність провести зустріч найближчим часом. Україна і Молдова мають одну мету - європейську інтеграцію. Тому тісна співпраця між нашими країнами буде корисною для безпеки в регіоні і громадян обох країн", - написала Санду.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу в РМ, у пресслужбі уряду Молдови інформували, що Санду зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським та главою Кабміну України Володимиром Гройсманом.

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Також глава молдавського уряду зустрінеться з представниками експертного співтовариства України і членами Ради національної безпеки та оборони.

За словами Санду, Україна і Молдова мають схожий політичний досвід у регіоні, особливо у сфері боротьби з корупцією та побудови демократичних держав, орієнтованих на потреби громадян.

Після України, 16 липня молдавський прем'єр здійснить офіційний візит до Берліна. Кількома днями раніше Санду відвідала Бухарест і Брюссель.