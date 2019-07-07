Зеленський і Туск прибули в Станицю Луганську

У Станично-Луганський район, селище Широкий, прибули Президент України Володимир Зеленський і президент Європейської Ради Дональд Туск.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Разом із ними прибув новопризначений голова Луганської обласної державної адміністрації Віталій Комарницький. Просто на вертолітному майданчику Президент представив місцевому активу нового керівника області.

Члени делегації провели годинну нараду в приміщенні Станично-Луганської райдержадміністрації.

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Щойно делегація прибула на КПВВ, журналістам не вдалося поспілкуватися з офіційними особами. Гостям відчинили ворота для офіційних делегацій.

Як повідомляв Укрінформ, у неділю, 7 липня, Президент України Володимир Зеленський відвідає Одеську та Луганську області.