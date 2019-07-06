Зеленський демонструє готовність до наближення миру - Волкер

Спецпредставник Держдепартаменту США Курт Волкер вважає дуже позитивними кроки Президента України, спрямовані на розведення сил у Станиці Луганській.

Про це він розповів в інтерв'ю «Голосу Америки», повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Будь-які дискусії чи розмови між Росією та Україною досі натикалися на питання розведення сил. Тож, на мою думку, крок Зеленського є надзвичайно позитивним», - заявив Волкер.

За його словами, США сподіваються, що Росія також вдасться до розведення і буде конструктивно працювати з Україною та міжнародною спільнотою, аби сприяти відбудові мосту у Станиці Луганській.

«Схоже, Зеленський прекрасно розуміє, що не може контролювати позицію і діяльність РФ. І якщо Росія захоче тиснути на нього особисто і на Київ у цьому конфлікті, він не зможе це зупинити. Натомість Зеленський своїми кроками демонструє готовність до наближення миру чи покращення життя людей, у тому числі мешканців зони конфлікту. І таким чином демонструє, що проблема полягає саме у діях чи бездіяльності Росії», - поділився Волкер своїми враженнями від зустрічей із Зеленським.

Як повідомлялося, Тристороння контактна група у 2016 році прийняла рішення про початок розведення сил і засобів на Донбасі на трьох ділянках. У Петрівському і Золотому воно відбулося, проте в районі Станиці Луганської ці спроби впродовж майже трьох років були безрезультатними.

Розведення сил у Станиці Луганській розпочалося опівдні 26 червня. 4 липня місія ОБСЄ заявила, що там більше немає озброєння по обидва боки лінії зіткнення.

Водночас у штабі ООС підтвердили, що бойовики відійшли з позицій біля Станиці Луганської, проте висловили застереження, що нерозібрані фортифікаційні споруди можна зайняти протягом години і продовжити обстріли.

Фото: president.gov.ua