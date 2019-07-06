"Нормандська зустріч" буде позитивом, але нових сигналів від РФ немає - Волкер

Факт можливої зустрічі у "нормандському форматі" є позитивним, однак нових сигналів від Росії з цього приводу не надходило.

Про це розповів Курт Волкер в інтерв'ю “Голосу Америки”.

“Позитивним сигналом є вже те, що вони зустрічаються”, - відповів він на запитання журналістки щодо нової зустрічі у “нормандському форматі”, можливість якої Президент України Володимир Зеленський анонсував на 12 липня.

Курт Волкер: сигнал Зеленського у вигляді розведення військ "надзвичайно позитивний крок", який привертає увагу до бездіяльності Росії. @SpecRepUkraine сказав, що Україна має відіграти роль лідера у Нормандському процесі, водночас США продовжуватимуть підтримувати її дії. pic.twitter.com/bjJQDCM7Ak — Голоc Амepики (@chastime) 5 липня 2019 р.

Волкер розповів, що зустрічався з представниками Франції та Німеччини, і шанс розпочати переговори вже був.

“Проте, на жаль, ми не чули нових сигналів від Росії. Вони досі наголошують, що все залежить від України, і є відповідальністю України. Вони заявляють, що на них відповідальність не лежить. І наполягають, що Україна має вести переговори з сепаратистами, тобто з так з званими “народними республіками”, які створені на території України”, - зазначив Волкер.

Американський дипломат переконаний, що така позиція Росії не дає приводів для оптимізму, але, принаймні, переговори тривають. За його словами, “всі очікують, що Росія стане безпосередньою учасницею переговорів”.

“Як я вже згадав, я веду переговори з французькими та німецькими дипломатами. Головне: всі розуміють, що йдеться не про якісь власні позиції мешканців Донеччини та Луганщини. Йдеться про ситуацію, створену Росією”, - зазначив спецпредставник Держдепу США.

Волкер підсумував, що відповідальність за виконання резолюції ООН про усунення збройних сил та найманців лежить на Росії, але вона поки що “не демонструє прогресу по цих пунктах”.

Нагадаємо, 5 липня Володимир Зеленський припустив можливість нової зустрічі у “нормандському форматі” 12 липня.