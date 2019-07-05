Україна радить обговорювати в Радбезі ООН ескалацію на фронті, а не мовний закон

3 липня постійний представник України при ООН Володимир Єльченко написав листа нинішньому голові Ради Безпеки ООН, де поінформував, що український закон про мову не стосується компетенції Радбезу, на відміну від загострення, яке триває на фронті.

Про це речник Постійного представництва України при ООН Олег Ніколенко написав на власній сторінці у Facebook, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Як частина дипломатичного алгоритму 3 липня Україна офіційно поінформувала голову Ради Безпеки ООН (Перу) про те, що український закон про мову не загрожує міжнародному миру і безпеці та не має жодного відношення до компетенції РБ», - розповів він.

Дипломат нагадав «чітку позицію» про те, що закон «Про забезпечення функціонування української мови як державної» є виключно внутрішнім питанням України. За його словами, у листі українська сторона також «привертає увагу до суттєвого загострення російсько-українського конфлікту, що, насправді, має хвилювати Раду Безпеки».

«Незважаючи на щире бажання України досягти прогресу в політико-дипломатичному врегулюванні, Росія продовжує ігнорувати взяті на себе зобов’язання. Це і звільнення українських моряків та кораблів на вимогу Міжнародного трибуналу, і недотримання режиму припинення вогню, і обстріли медичного персоналу в порушення міжнародного гуманітарного права», - пояснив Ніколенко.

Український дипломат переконаний, що саме на ці проблеми має насамперед реагувати Радбез ООН, а всі інші «мовні» ініціативи Москви – «банальне замилювання очей».

Як повідомляв Укрінформ, за зверненням делегації РФ, повторне засідання Ради Безпеки ООН щодо українського «мовного закону» попередньо заплановане на 16 липня.

20 травня 2019 року делегація РФ намагалася провести засідання Радбезу ООН щодо українського закону про мову. Воно не відбулося через провал процедурного голосування за порядок денний на самому початку заходу.

Тоді делегації Франції та Німеччини наголосили, що обговорення цього питання у день інавгурації Володимира Зеленського мало маніпулятивний характер, і пропонували Росії перенести засідання, але у Москві наполягли на його проведенні саме у визначену дату. Пізніше російський представник заявив, що зберігає за собою право знову ініціювати таке засідання пізніше у липні, коли закон набуде чинності.