ООН послідовно підтримує курс реформ в Україні - Лубрані

ООН послідовно підтримує курс реформ в Україні для досягнення цілей сталого розвитку 2030 і зокрема вітає прагнення президента України Володимира Зеленського звертатися до всіх українців, де б вони не мешкали, на окупованих територіях чи за кордоном.

Про це розповіла під час конференції з підтримки українських реформ у Канаді Координаторка системи ООН в Україні Оснат Лубрані, повідомляє офіційний сайт ООН.

«ООН вітає зобов’язання, висловлене президентом Зеленським щодо його готовності звертатися до всіх українців, де б вони не мешкали - у Донецьку, Луганську, Севастополі, Львові чи до української діаспори у всьому світі», - заявила вона.

Лубрані додала, що ООН готове допомагати українському керівництву у досягненні цієї мети.

«ООН цілковито підтримує реформи, які обговорюються на цій конференції. З допомогою донорів, багато з яких присутні тут, агенції ООН за останні роки були потужними партнерами та учасниками цих реформ, у сферах що належать до їх компетенції та фаху, аби досягти прогресу на важливих ділянках», - зазначила вона і додала, що такими галузями насамперед є децентралізація, боротьба з корупцією, охорона здоров`я, освіта, охорона довкілля та енергетика.

Координаторка системи ООН в Україні нагадала, що досягнення гендерної рівності та захист прав людини є одними з основних пріоритетів у роботі організації, і ці принципи мають бути закладені в усіх реформах, так само як принципи інклюзивності, партиципаціі, прозорості та підзвітності.

«Як вже зазначали інші на цій конференції, реформи будуть успішними лише тоді, коли вони орієнтовані на людину.

Кінець-кінцем, вони потрібні, аби задовольнити прагнення кожного українця до миру, справедливості, благополуччя, достойних робочих місць, чистого середовища, фундаментальних прав людини, рівності, сильних інституцій, які надають якісні послуги, соціального захисту, верховенства права та справедливості для кожного», - наголосила вона.

Лубрані нагадала про зобов’язання взяті Україною у рамках виконання Цілей сталого розвитку ООН до 2030 року, і відзначила прогрес досягнутий урядом за останні роки у їхньому досягненні. Вона запропонувала також винести порядок денний ЦСР 2030 на президентський рівень.

За словами Лубрані, 24-25 вересня у штаб-квартирі ООН світові лідери будуть проводити саміт Цілей сталого розвитку 2039, оскільки на їхнє втілення зосталося лише 10 років. Вона порадила включити його напрацювання до принципів реформ в Україні на всіх їхніх рівнях.