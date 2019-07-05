Парубій розраховує на 240 голосів за Виборчий кодекс

Парубій розраховує на 240 голосів за Виборчий кодекс

Укрінформ
Голова Верховної Ради розраховує, що ухвалення Виборчого кодексу підтримає 240 народних депутатів.

Про це Голова ВР Андрій Парубій сказав під час підсумкової пресконференції у п'ятницю, 5 липня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я мав розмову з усіма головами фракцій - вони навіть називали мені кількість депутатів, які будуть голосувати від їхніх фракцій, кількість депутатів, щодо яких вони гарантують, що ті перебуватимуть у сесійній залі. Поки що мій попередній підрахунок - 240 голосів", - зазначив Парубій.

Водночас на запитання, який перехідний бар'єр для політичних партій передбачається у новому Виборчому кодексі, Парубій уточнив, що пропонує робочій групі розглянути варіант від 2% до 5%.

"Робоча група має пропозиції і 2%, і 4%, і 5%. І направду, все буде дуже просто: за яку цифру буде більше "за", та й буде поставлена в остаточну редакцію", - уточнив голова ВР.

Він також додав, що 10 липня після розгляду поправок робоча група щодо напрацювання Виборчого кодексу повинна буде виокремити ті поправки, які ввійдуть у тіло закону. За словами спікера, цей документ буде чималим і налічуватиме, можливо, навіть 20 сторінок.

Як повідомлялося, станом на вчора, 4 липня, депутати вже розглянули 3640 поправок до Виборчого кодексу з 4568, що становить майже 80%.

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Проєкт Виборчого кодексу, що передбачає запровадження пропорційної виборчої системи з відкритими партійними списками на виборах народних депутатів, а також зміну виборчої системи на місцевих виборах (№ 3112-1), ухвалений 7 листопада 2017 року у першому читанні.

29 травня 2019 року профільний комітет ВР рекомендував парламенту розглянути проєкт Виборчого кодексу в другому читанні.

6 червня парламент розпочав розгляд проєкту Виборчого кодексу (№ 3112-1) в другому читанні.

Поправок до Виборчого кодексу депутати у п’ятницю не розглядали.

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