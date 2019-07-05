Спікер сказав, коли Рада може звільнити Клімкіна і призначити Пристайка

Голова Верховної Ради Андрій Парубій прогнозує, що 11 липня парламент зможе розглянути кадрові питання щодо звільнення і призначення міністра закордонних справ.

Про це спікер сказав під час підсумкової пресконференції у п'ятницю, 5 липня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Кадрові питання, зокрема ті, що стосуються міністра закордонних справ, я запропоную розглянути 11 липня. Я про це говорив також із представником президента у Верховній Раді (Русланом Стефанчуком - ред.): я йому теж казав, що якщо проводити позачергове засідання, то, банально, людей може не бути, а в більш оптимальний час -11-12 година. І, так, я передбачаю таку можливість... І якщо в середу комітет у закордонних справах розгляне кадрове подання на міністра закордонних справ, то для мене це відкриє можливість у четвер поставити його на голосування", - пояснив Парубій.

Водночас він додав, що невпевнений, що буде можливість розглянути й інші кадрові питання, бо "не можуть бути розглянуті питання без рішення комітету".

Як повідомляв Укрінформ, Президент України Володимир Зеленський звернувся до Верховної Ради з проханням невідкладно розглянути подання про звільнення генерального прокурора Юрія Луценка, міністра закордонних справ Павла Клімкіна та призначення очільником МЗС Вадима Пристайка. Вказані подання глава держави вніс на розгляд народних депутатів 11 червня.