Вакарчук сказав, які ініціативи Зеленського підтримає "Голос"

Партія “Голос” готова підтримувати позитивні ініціативи Президента Володимира Зеленського, однак стримуватиме владу, якщо це буде необхідно.

Про це лідер партії «Голос» Святослав Вакарчук розповів у інтерв’ю Радіо Свобода.

“По відношенню до нового президента політика партії дуже проста – ми готові підтримувати всі його позитивні ініціативи, які відповідають нашій програмі”, - сказав він.

За його словами, партія виступає за ще більш радикальні зміни. “Ми бачимо свою місію у тому, щоб не боятися і робити радикальні зміни. Наприклад, наша ідея щодо того, що той, хто прогуляв 50% засідань, має здати мандат, мабуть, є радикальною на сьогодні. Ще до того, як ми зможемо організувати зміни до законодавства з цього приводу, беремо на себе публічне зобов’язання, що наші депутати так вчинять. Ті, хто прийшли у «Голос», точно не триматимуться за мандат”, - зазначив він.

Водночас, за словами Вакарчука, “наша місія стримувати, балансувати, зупиняти. Я це називаю політично бити по руках", - якщо президент або його політична сила раптом займатимуться чимось іншим, не тим, що декларують.

За його словами, хто буде в коаліції – покаже час. Тільки конфігурація сил після 22 липня продемонструє, що, хто і де насправді.

“Парламент – це місце для компромісів. Але є межа. Для нас «червона лінія» – ті політичні сили, які прямо підтримують або капітуляцію перед ворогом, або «ставання на коліна» перед ворогом. З тими, хто виступає проти європейського шляху України, хто так чи інакше був замішаний у корупційних злочинах, або хто мав відношення до того, що Україна опинилася в тій ситуації, в тому числі і у війні з Росією сьогодні, ми не збираємося ні про що домовлятися. З іншими політичними силами треба розмовляти. Політика – це мистецтво можливого”, - прокоментував він.