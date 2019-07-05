Однією з головних форм виборчої агітації є концерти та розважальні шоу – КВУ

Однією з головних форм виборчої агітації є концерти та розважальні шоу – КВУ

Укрінформ
Концерти та розважальні шоу як форма ведення передвиборної агітації набули масовості як в мажоритарних округах, так і на загальнодержавному рівні.

Про це розповів генеральний директор КВУ Олексій Кошель під час пресконференції, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Однією із головних форм ведення виборчої агітації в мажоритарних округах і на загальнонаціональному рівні залишається проведення агітаційних концертів та розважальних шоу. Ця технологія набула масових явищ”, - сказав він.

За його словами, часто кандидати та представники штабів прямо вказують, що такі концерти й шоу використовуються як агітація.

Зокрема, Кошель зазначив, що на офіційному вебсайті Аграрної партії України спільні концерти виконавців Михайла Поплавського та Олега Винника вказані як “передвиборчий тур”.

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Крім того, він зауважив, що 1 та 3 липня відбулися безкоштовні концерти Святослав Вакарчука у Полтаві та Кременчуці, під час яких виступали кандидати в одномандатних округах від партії “Голос” та демонструвалася символіка і назва партії.

Також експерт відзначив, що із 29 червня до 16 липня відбувається 19 фестивалів “Квартал фест”, участь у яких беруть кандидати в народні депутати від партії “Слуга Народу”.

Голова КВУ наголосив, що агітація у формі концертів і шоу є законною, але має бути оплачена винятково з виборчих фондів кандидатів, що потім буде відображено в офіційних фінансових звітах.

“Якщо ця інформація не буде відображена у фінансовому звіті партії чи кандидата і буде встановлено факт подання завідомо недостовірних відомостей у фінансовому звіті про надходження та використання коштів виборчого фонду партії, кандидата на виборах, за такі дії може бути застосовано кримінальну відповідальність. Так, відповідно до статті 159-1 Кримінального Кодексу України подання завідомо недостовірних відомостей у звіті карається штрафом від 100 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років”, - нагадав Кошель.

Як повідомлялося, позачергові вибори народних депутатів України призначено на 21 липня. За даними Центральної виборчої комісії, понад три тисячі кандидатів балотуються до Верховної Ради в одномандатних виборчих округах, 22 партії йдуть по загальнодержавному багатомандатному виборчому округу.

фото: ТСН

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