Однією з головних форм виборчої агітації є концерти та розважальні шоу – КВУ

Концерти та розважальні шоу як форма ведення передвиборної агітації набули масовості як в мажоритарних округах, так і на загальнодержавному рівні.

Про це розповів генеральний директор КВУ Олексій Кошель під час пресконференції, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Однією із головних форм ведення виборчої агітації в мажоритарних округах і на загальнонаціональному рівні залишається проведення агітаційних концертів та розважальних шоу. Ця технологія набула масових явищ”, - сказав він.

За його словами, часто кандидати та представники штабів прямо вказують, що такі концерти й шоу використовуються як агітація.

Зокрема, Кошель зазначив, що на офіційному вебсайті Аграрної партії України спільні концерти виконавців Михайла Поплавського та Олега Винника вказані як “передвиборчий тур”.

Крім того, він зауважив, що 1 та 3 липня відбулися безкоштовні концерти Святослав Вакарчука у Полтаві та Кременчуці, під час яких виступали кандидати в одномандатних округах від партії “Голос” та демонструвалася символіка і назва партії.

Також експерт відзначив, що із 29 червня до 16 липня відбувається 19 фестивалів “Квартал фест”, участь у яких беруть кандидати в народні депутати від партії “Слуга Народу”.

Голова КВУ наголосив, що агітація у формі концертів і шоу є законною, але має бути оплачена винятково з виборчих фондів кандидатів, що потім буде відображено в офіційних фінансових звітах.

“Якщо ця інформація не буде відображена у фінансовому звіті партії чи кандидата і буде встановлено факт подання завідомо недостовірних відомостей у фінансовому звіті про надходження та використання коштів виборчого фонду партії, кандидата на виборах, за такі дії може бути застосовано кримінальну відповідальність. Так, відповідно до статті 159-1 Кримінального Кодексу України подання завідомо недостовірних відомостей у звіті карається штрафом від 100 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років”, - нагадав Кошель.

Як повідомлялося, позачергові вибори народних депутатів України призначено на 21 липня. За даними Центральної виборчої комісії, понад три тисячі кандидатів балотуються до Верховної Ради в одномандатних виборчих округах, 22 партії йдуть по загальнодержавному багатомандатному виборчому округу.

фото: ТСН