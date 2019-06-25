Українці вважають реаліті, ток-шоу та серіали найшкідливішим контентом на ТБ

Більшість українців вважають, що реаліті, ток-шоу та серіали можуть мати найбільший потенційно небезпечний вплив на аудиторію, передусім дитячу.

Такі результати соціологічного дослідження «Сприйняття українцями телерадіоефіру: результати дослідження громадської думки», проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) на замовлення Національної ради з питань телебачення і радіомовлення і презентованого в Укрінформі.

Згідно з даними дослідження 28,8% респондентів віднесли реаліті-шоу до типів програм, які можуть містити елементи негативно впливу на аудиторію, особливо — на дитячі. При цьому 28,3% опитаних назвали найбільш шкідливим контентом ток-шоу, а 23,8% — телесеріали.

Водночас, близько 60% українців сприймають демонстрацію насилля на телебаченні як найбільший ризик негативного впливу на дітей. Також значна частка респондентів вважає небезпечним контентом на ТБ ненормативну лексику (38,6%), сексуальний контент (38,4%) і демонстрацію антисоціальної поведінки (38%).

При цьому 51% громадян вважає, що відповідальність за контакт дітей зі шкідливим контентом лежить переважно на батьках, а понад чверть респондентів розділяє її між батьками, телеканалами й органами державної влади.

Згідно з результатами опитування майже 50% українців висловилися проти демонстрування контенту, який може зашкодити телеглядачам. Третина респондентів виступає за трансляцію такого контенту у разі забезпечення телеканалами умов щодо його свідомого споживання. Водночас, 59,8% респондентів повідомили, що перемикають на інший телеканал чи радіостанцію, коли натрапляє на "негативний" контент.

Дослідницький проект «Сприйняття українцями телерадіоефіру: результати дослідження громадської думки» є частиною всеукраїнського соціологічного опитування «Думки та погляди населення України: травень 2019 (омнібус)», що проводилося Київським міжнародним інститутом соціології протягом травня-червня 2019 року. Загалом було опитано 2021 респондента у 110-ти населених пунктах за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей.