Лише 2% журналістів вважають, що цензури в Україні немає

Українські журналісти оцінюють стан свободи слова в країни достатньо високо, але цензура існує.

Такі дані опитування оприлюднила директор Фонду “Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва” Ірина Бекешкіна на прес-конференції у четвер, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Загалом журналісти оцінюють стан свободи слова в Україні достатньо високим - 7,6 бала за 10-бальною шкалою... Очевидно, що цю війну, війну за свободу слова, журналісти не програли, вони все-таки намагаються і мають перемоги для того, щоб говорити”, - зазначила вона.

Водночас Бекешкіна поінформувала, що значна частина опитаних у своїй діяльності стикались з порушеннями свободи слова та інформації. Так, за даними дослідження, найчастіше журналісти зіштовхувалися з відмовою посадових осіб надати журналістам або громадськості суспільно важливу інформацію - 78%, ще майже 43% стикались із цензуруванням готових матеріалів або забороною їх оприлюднення, а 13% опитаних представників ЗМІ повідомили про спроби кримінального переслідування себе чи колег.

Крім того, найбільшими загрозами свободі слова респонденти назвали цензуру з боку власників ЗМІ - 70% опитаних, низький рівень кваліфікації журналістів - 53%, а також фізичні загрози чи загрози життю, пов’язані з журналістською діяльністю, - 41%.

Водночас з приводу того, чи існує цензура в Україні, 12% опитаних заявили про її системний характер, а 68% відповіли, що вона існує в окремих ЗМІ. При цьому лише 2% запевнили, що в Україні цензури не існує.

Опитування проведено Фондом “Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва” з 3 травня до 14 червня 2019 року на замовлення Центру прав людини “Zmina” за підтримки Reedom House в Україні. Всього опитано 127 журналістів.