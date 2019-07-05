Рада відкрилась, у залі — 232 депутати

Голова Верховної Ради Андрій Парубій відкрив пленарне засідання у п’ятницю.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ранкове засідання оголошую відкритим», - сказав спікер.

У залі засідань зареєструвалось 232 народних депутати.

Традиційно у п’ятницю засідання розпочнеться з години запитань до уряду. Після цього парламентарії мають намір продовжити розгляд поправок до Виборчого кодексу.

Станом на вчора, 4 липня, депутати вже розглянули 3640 поправок до Виборчого кодексу з 4568, що становить майже 80%.

Проєкт Виборчого кодексу, що передбачає запровадження пропорційної виборчої системи з відкритими партійними списками на виборах народних депутатів, а також зміну виборчої системи на місцевих виборах (№ 3112-1), ухвалений 7 листопада 2017 року у першому читанні.

29 травня 2019 року профільний комітет ВР рекомендував парламенту розглянути проєкт Виборчого кодексу в другому читанні.

6 червня парламент розпочав розгляд проєкту Виборчого кодексу (№ 3112-1) в другому читанні.