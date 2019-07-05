Рада відкрилась, у залі — 232 депутати
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.
«Ранкове засідання оголошую відкритим», - сказав спікер.
У залі засідань зареєструвалось 232 народних депутати.
Традиційно у п’ятницю засідання розпочнеться з години запитань до уряду. Після цього парламентарії мають намір продовжити розгляд поправок до Виборчого кодексу.
Станом на вчора, 4 липня, депутати вже розглянули 3640 поправок до Виборчого кодексу з 4568, що становить майже 80%.
Проєкт Виборчого кодексу, що передбачає запровадження пропорційної виборчої системи з відкритими партійними списками на виборах народних депутатів, а також зміну виборчої системи на місцевих виборах (№ 3112-1), ухвалений 7 листопада 2017 року у першому читанні.
29 травня 2019 року профільний комітет ВР рекомендував парламенту розглянути проєкт Виборчого кодексу в другому читанні.
6 червня парламент розпочав розгляд проєкту Виборчого кодексу (№ 3112-1) в другому читанні.