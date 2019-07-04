Парубій переконаний, що КСУ не скасує закону про люстрацію

Голова Верховної Ради Андрій Парубій переконаний, що попри тиск на суддів, Конституційний суд України не скасує закону про люстрацію.

Про це спікер заявив, відкриваючи ранкове засідання парламенту в четвер, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Сьогодні є тривожні новини: Конституційний суд планує розпочати розгляд подання депутатів - колишніх регіоналів - щодо відповідності закону про люстрацію Конституції, який ухвалила ВР України… Для тих, у кого коротка пам’ять, нагадую, що цей закон - це одна з вимог Революції Гідності. Я переконаний, що судді Конституційного суду, яких змушують і на яких тиснуть, щоб це рішення було ухвалене, цього не зроблять. І я вірю, що рішення не буде», - зауважив Парубій.

Водночас Голова ВР зазначив, що люстрація вже давно «стоїть поперек горла регіоналам та іншим українофобам», але досі ніхто не насмілювався знищити відповідний закон.

«Сьогодні, коли всупереч Закону про люстрацію був призначений глава Адміністрації Президента, який підпадає під дію закону про люстрацію, усі темні сили об’єдналися, щоб знищити цей закон. Нам хочуть під етикеткою нових повернути старих регіоналів», - зазначив спікер.

Разом з тим Парубій подякував усім громадянам, які у четвер прийшли до будівлі Конституційного суду на акцію щодо підтримки Закону про люстрацію.

«Я дякую всім українцям, які прийшли під Конституційний суд, і впевнений, ми не допустимо скасування закону про очищення влади», - додав Парубій.

Як повідомлялося, закон "Про очищення влади" набув чинності у жовтні 2014 року. Документ передбачає, що особи, які обіймати посади, що підпадають під люстраційну перевірку, повинні не пізніше, ніж на десятий день з початку проведення перевірки в установі, подати своєму керівникові власноруч написану заяву про згоду на проведення перевірки.

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Того ж року до КСУ надійшло два подання від ВСУ та одне подання від 47 народних депутатів щодо конституційності деяких положень закону про очищення влади. Згодом суд об'єднав три подання в одне провадження.