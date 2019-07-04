Рада розглянула майже 80% поправок Виборчого кодексу і розійшлась до завтра
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Вечірнє пленарне засідання Верховної Ради України оголошую закритим", - сказала Геращенко.
На момент закриття засідання у сесійній залі залишалося 18 народних депутатів.
Депутати вже розглянули 3640 поправок до Виборчого кодексу з 4568, що становить майже 80%.
Як повідомлялося, проєкт Виборчого кодексу, що передбачає запровадження пропорційної виборчої системи з відкритими партійними списками на виборах народних депутатів, а також зміну виборчої системи на місцевих виборах (№ 3112-1), ухвалений 7 листопада 2017 року у першому читанні.
29 травня 2019 року профільний комітет ВР рекомендував парламенту розглянути проєкт Виборчого кодексу в другому читанні.
6 червня парламент розпочав розгляд проєкту Виборчого кодексу (№ 3112-1) в другому читанні, до якого загалом було подано 4568 поправок.