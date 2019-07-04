Рада розглянула майже 80% поправок Виборчого кодексу і розійшлась до завтра

Перший заступник Голови Верховної Ради Ірина Геращенко закрила вечірнє засідання парламенту у четвер, 4 липня.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Вечірнє пленарне засідання Верховної Ради України оголошую закритим", - сказала Геращенко.

На момент закриття засідання у сесійній залі залишалося 18 народних депутатів.

Депутати вже розглянули 3640 поправок до Виборчого кодексу з 4568, що становить майже 80%.

Як повідомлялося, проєкт Виборчого кодексу, що передбачає запровадження пропорційної виборчої системи з відкритими партійними списками на виборах народних депутатів, а також зміну виборчої системи на місцевих виборах (№ 3112-1), ухвалений 7 листопада 2017 року у першому читанні.

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29 травня 2019 року профільний комітет ВР рекомендував парламенту розглянути проєкт Виборчого кодексу в другому читанні.

6 червня парламент розпочав розгляд проєкту Виборчого кодексу (№ 3112-1) в другому читанні, до якого загалом було подано 4568 поправок.