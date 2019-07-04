У Раді 47 депутатів розглядають поправки до Виборчого кодексу

Верховна Рада продовжує розглядати поправки до проєкту Виборчого кодексу у напівпорожній залі засідань.

Зокрема, станом на 10.50 у залі перебуває 47 народних депутатів, повідомляє кореспондент Укрінформу

При цьому о 10-й ранку Голова ВР Андрій Парубій оголошував, що в залі зареєструвалися 226 народних депутатів.

На сьогодні депутати розглянули вже понад 63% поправок до Виборчого кодексу.

Як повідомлялося, проєкт Виборчого кодексу, що передбачає запровадження пропорційної виборчої системи з відкритими партійними списками на виборах народних депутатів, а також зміну виборчої системи на місцевих виборах (№ 3112-1), ухвалений 7 листопада 2017 року у першому читанні.

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29 травня 2019 року профільний комітет ВР рекомендував парламенту розглянути проєкт Виборчого кодексу в другому читанні.

6 червня парламент розпочав розгляд проєкту Виборчого кодексу (№ 3112-1) в другому читанні, до якого загалом було подано 4568 поправок.