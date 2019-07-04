Путін чекає від Зеленського прямих переговорів з представниками "Л/ДНР"

Президент РФ Володимир Путін хоче, щоб Президент України Володимир Зеленський почав прямі перемовини з представниками російської окупаційної влади на Донбасі.

Про це це він заявив в інтерв’ю італійській газеті Corriere della Sera.

"Це (Конструктивний діалог з Києвом — ред.) можливо, якщо Зеленський почне виконувати свої передвиборчі обіцянки, включаючи встановлення прямих контактів з власними співвітчизниками на Донбасі, переставши називати їх сепаратистами", - заявив господар Кремля.

Далі Путін натякнув, яких ще кроків вимагатиме від нової владної команди в Україні - "примусова українізація, заборона на використання рідної для мільйонів громадян України російської мови, включаючи викладання нею у вишах та школах, розгул неонацизму, громадянський конфлікт на південному сході країни, спроби колишньої влади зруйнувати крихкий міжконфесійний мир – це лише мала частина непривабливого спадку, з яким доведеться розбиратися новому президенту", - йдеться в інтерв’ю.

"Звісно, ж, київська влада має нарешті зрозуміти, що спільним інтересам відповідає не конфронтація між РФ та Україною, а розвиток прагматичної співпраці на основі довіри та взаєморозуміння. Ми до цього готові", – ствердив Путін.

Як повідомляв Укрінформ, 7 квітня кандидат у Президенти України Володимир Зеленський заявив, що готовий до переговорів з президентом Росії Володимиром Путіним щодо питання війни та миру на Донбасі. Водночас він підкреслив, що жертвувати територіями та людьми ми не немає наміру, а цілісність України повинна бути константою. Також Зеленський підкреслив, що процес мирного розв'язання на Донбасі не може бути довгим.

3 червня Президент Зеленський після призначення Леоніда Кучми новим представником України у Тристоронній контактній групі в Мінську заявив, що є конкретні пропозиції і нові рішення для переговорного процесу щодо Донбасу, та ще раз запевнив, що територією і суверенітетом України ніхто не торгуватиме.