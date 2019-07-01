Кремль - про зустріч Путіна з Зеленським: немає нічого неможливого

У Кремлі заявили, що зустріч президентів України і РФ потрібна для досягнення конкретного результату, і при цьому продовжують наполягати на прямих контактах української влади з ватажками терористичних угруповань на окупованих територіях Донбасу.

Про це заявив журналістам прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков, відповідаючи на запитання про те, чи можлива в найближчій перспективі зустріч Володимира Путіна з главою Української держави Володимиром Зеленським, повідомляє ТАСС.

"У міжнародних відносинах немає нічого неможливого, і президент Путін сповнений прагматизму в своєму підході в міжнародних справах, тим більше у такому важливому треку, як наші відносини з Україною. Але зустріч заради зустрічі, напевно, нікому не потрібна, потрібна зустріч заради результату", - сказав він.

"Тут ми повертаємося до тези про те, що поки ще дуже багато питань на порядку денному, з тим, щоб мати повне розуміння про підходи українських візаві до вирішення найактуальніших проблем, у тому числі щодо реалізації Мінських домовленостей і до виходу на прямий контакт з представниками самопроголошених республік", - додав представник Кремля.

Як повідомляв Укрінформ, Президент України Володимир Зеленський на спільній прес-конференції з Президентом Франції Емманюелем Макроном 17 червня в Парижі заявив, що Україна не буде вести діалог з сепаратистами на Донбасі, але готова до першочергових кроків для завершення війни.